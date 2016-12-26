Появились результаты проверки топлива разбившегося Ту-154

Источник радиостанции «Говорит Москва» в аэропорту Сочи рассказал, что был проведен анализ топлива, которым заправляли упавший в Черное море самолет Ту-154 Минобороны. Исследование подтвердило его пригодность.

Как ранее в понедельник, 26 декабря, сообщили «Известия» со ссылкой на близкий к следствию источник, не исключена версия, что именно плохое качество топлива могло стать причиной катастрофы. Следователи в воскресенье провели заборы авиакеросина, которым дозаправили самолет в аэропорту Адлер.

«Три двигателя одновременно отказать не могут», — отметил заслуженный летчик-испытатель, Герой России, полковник Игорь Маликов. «Это возможно, только если топливо некондиционное. Но так как это международный аэропорт с серьезным контролем и после крушения из него вылетают самолеты, эта версия представляется маловероятной», — добавил он.

В Минтрансе заявляли, что к катастрофе могло привести техническое состояние машины либо ошибка пилотирования. Теракт не является основной версией.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154Б-2 упал утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, военнослужащие, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза). К настоящему моменту обнаружены тела 11 погибших. Телеканал «360» сообщает, что останки доставлены в Царицынский морг в Москве.

26 декабря объявлен в России днем общенационального траура.