Россия и Казахстан договорились о дальнейшем сотрудничестве по Байконуру

Россия и Казахстан подписали концепцию дальнейшего сотрудничества по комплексу Байконур. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает ТАСС.

С российской стороны подпись под документом поставил зампредседателя правительства Дмитрий Рогозин, со стороны Казахстана — первый вице-премьер Аскар Мамин. Церемония состоялась по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и его казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.

Кроме того, Москва и Астана внесли изменения в соглашение о статусе города Байконур и его органов власти.

Как отметил Назарбаев на встрече с Путиным, новый документ позволит успешно развивать взаимодействие в космической сфере. «И мы сейчас новую "дорожную карту" на восемь лет — до 2025 года [утверждаем]», — добавил он.

Первый вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин в интервью Национальной службе новостей (НСН) назвал подписание документов обоюдовыгодным решением. «Учитывая новые перспективы МКС, продолжение использования Байконура — это правильное направление. А для Казахстана это выгодно и экономически, и политически», — сказал он.

Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург 24 декабря для участия в саммитах Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщается на сайте администрации города. Лидеры России и Казахстана посетили в Петербурге завод компании «Диаконт», на котором производятся робототехнические комплексы для диагностики ремонта. Также они осмотрели лаборатории фармацевтического завода «Биокад».