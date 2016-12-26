Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев посетили исследовательский центр BIOCAD

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев 25 декабря 2016 года посетили в Санкт-Петербурге завод и научно-исследовательский центр российской биотехнологической компании BIOCAD в Особой экономической зоне «Нойдорф». Об этом говорится в сообщении BIOCAD.

Новый исследовательский лабораторный комплекс отдела перспективных исследований открылся в июне 2016 года. Это новое направление в современной медицине — препараты генной и клеточной терапии, которые способны вылечить заболевания, ранее не поддававшиеся лечению. Среди них — последние стадии рака, наследственные и многие другие заболевания. Цель создания отдела — обеспечение возможности развития в стране медицины будущего.

Генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов провел главам государств экскурсию по ключевым научным отделам и лабораториям. В том числе, по отделам разработки антител и аналитических разработок, по лаборатории биологических исследований, биоаналитической лаборатории, отделу разработки биотехнологических процессов, а также по отделу перспективных исследований.

В этих лабораториях разрабатываются революционные препараты для лечения онкологических заболеваний. Новый класс препаратов — моноклональные антитела к так называемым чекпойнт-ингибиторам — позволяет запустить ответ иммунной системы пациента против клеток опухоли. В результате у 30-40 процентов пациентов с метастатическими опухолями различной локализации, устойчивыми к любым режимам химиотерапии, удается достичь длительного ответа на лечение, ранее немыслимых показателей выживаемости. BIOCAD завершил разработку собственного оригинального препарата моноклонального антитела против антигена PD-1, который не уступает по своим характеристикам зарубежным аналогам. В настоящее время первые пациенты получают лечение данным препаратом в рамках клинических исследований.

Для реализации программы импортоопережения компанией BIOCAD создан научно-исследовательский центр, развивающий компетенции в молекулярной биологии, биоинформатике и геномике. В настоящее время более 400 сотрудников компании вовлечены в процессы разработки препаратов. Средний возраст сотрудников R&D подразделений компании — 28 лет. Все стадии разработки лекарственных препаратов осуществляются компанией самостоятельно на территории России.

«Сейчас в стране происходят кардинальные изменения по обеспечению людей отечественными лекарственными препаратами. Благодаря поддержке Минздрава, Минпромторга, Минэкономразвития в России появились сверхтехнологичные отечественные препараты. Мы можем абсолютно спокойно составить достойную конкуренцию зарубежным коллегам. По качеству и технологиям наши научно-исследовательские и производственные мощности ничуть не уступают западным. А некоторые из наших лабораторий обеспечивают возможности развития в нашей стране медицины будущего. Россия — страна с мощным научным наследием – просто обязана быть в числе ведущих фармацевтических государств», — рассказал Дмитрий Морозов.

У BIOCAD заключены дистрибьюторские соглашения с партнерами из более чем 40 стран мира в регионах Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, MENAT, включая такие крупные рынки как Аргентина, Колумбия, Венесуэла, Таиланд, Индонезия, Египет, Алжир. Компанией также реализуется ряд соглашений о трансфере технологии производства лекарственных средств, как например, с партнерами из Казахстана и Марокко. Во всех странах запущены процессы регистрации, в результате завершения которых экспорт российских препаратов может составить более 850 миллионов долларов за пять лет.