Путин и Назарбаев обсудили с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом в воскресенье, 25 декабря, сообщается на сайте Кремля.

Беседа состоялась по инициативе турецкой стороны — Эрдоган позвонил российскому лидеру, чтобы выразить соболезнования в связи с катастрофой Ту-154 над Черным морем. «Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Сирии», — говорится в заявлении пресс-службы.

В разговоре также принял участие Назарбаев, который находится в России с рабочим визитом. Ранее в воскресенье он выразил соболезнования родным и близким погибших, передает ТАСС. «Я думаю, что созданная комиссия разберется [в причинах], мы будем знать результаты, но людей не вернешь», — добавил глава государства.

Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в саммитах Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В течение для лидеры России и Казахстана посетили в городе завод компании «Диаконт», на котором производятся робототехнические комплексы для диагностики ремонта, радиационностойкие телевизионные камеры и системы управления для атомных станций. Также они осмотрели лаборатории фармацевтического завода «Биокад», где разрабатываются препараты, препятствующие старению человека.