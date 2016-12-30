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Лавров и Чавушоглу обсудили перемирие в Сирии

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Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили выполнение режима прекращения огня в Сирии. Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Министры продолжили обсуждение комплекса вопросов, связанных с реализацией положений документов, подписанных 29 декабря правительством Сирии и оппозицией при посредничестве Москвы и Анкары и с учетом переговоров министров иностранных дел и министров обороны России, Турции и Ирана 20 декабря сего года», — сказано в публикации.

Стороны подчеркнули важность соблюдения режима прекращения огня всеми оппозиционными группировками и проявления ими «конструктивных подходов» в подготовке к предстоящей встрече в Астане.

29 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании трех документов: первый — между правительством Сирии и вооруженной оппозицией о прекращении боевых действий, второй — о комплексе мер по контролю за перемирием, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по урегулированию конфликта в республике.

Предложенный Россией и Турцией режим прекращения огня в Сирии вступил в силу 30 декабря в 00:00. Присоединиться к нему пообещали отряды вооруженной сирийской оппозиции.

Предполагается, что если удастся достичь устойчивого прекращения огня, представители сирийского правительства и оппозиция начнут в Астане политические обсуждения урегулирования конфликта, а гарантами мирного процесса выступят Москва и Анкара.

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