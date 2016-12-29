Россия сократит группировку войск в Сирии

Президент Владимир Путин согласился с предложением Минобороны о сокращении группировки российских войск в Сирии. Об этом глава государства заявил в четверг, 29 декабря, на встрече с главами Минобороны и МИД России Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Согласен с предложением министерства обороны по сокращению нашего присутствия в Сирийской Республике военного, имея в виду, что мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше будем оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом и, безусловно, будем исполнять договоренности, которые нами достигнуты, в том числе по развитию пунктов базирования российских вооруженных сил в Тартусе и на аэродроме Хмеймим», — подчеркнул глава государства.

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Шойгу, в свою очередь, отметил, что к настоящему времени сформированы все предпосылки для прекращения боевых действий на территории Сирии, в том числе для сокращения группировки российских войск в стране.

23 декабря 2016 года Шойгу доложил Путину об окончании военной операции в Алеппо. 22 декабря сообщалось, что колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточных кварталов. Сирийская правительственная армия официально подтвердила, что контроль над городом полностью восстановлен.