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Сирийских повстанцев обвинили в нарушении режима прекращения огня

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Повстанцы нарушили режим прекращения огня в Сирии, захватив позиции в провинции Хама. Об этом сообщает в пятницу, 30 декабря, Reuters со ссылкой на данные базирующейся в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека.

Боестолкновения, по данным информагентства, возобновились менее чем через два часа после вступления соглашения о перемирии в силу.

В свою очередь, представитель группировки «Джайш аль-Наср», связанной со Свободной армией Сирией, обвинил в нарушении режима прекращения огня правительственные силы, которые якобы обстреляли населенные пункты в граничащей с Хамой провинции Идлиб.

29 декабря крупная исламистская группировка «Ахрар аш-Шам» отказалась подписать соглашение о перемирии, выразив сомнения по поводу предлагаемых договоренностей.

Ранее в тот же день президент России Владимир Путин заявил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры.

Отряды вооруженной сирийской оппозиции пообещали присоединиться к общенациональному перемирию, предложенному Россией и Турцией.

Предполагается, что, если удастся достичь устойчивого перемирия, представители сирийского правительства и оппозиция начнут в Астане политические обсуждения урегулирования конфликта, а гарантами мирного процесса выступят Москва и Анкара.

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