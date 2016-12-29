«Ахрар аш-Шам» отказалась подписать соглашение о перемирии в Сирии

Крупная исламистская группировка сирийских мятежников «Ахрар аш-Шам» отказалась подписать соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ее представителя Ахмада Кура Али.

По его словам, у «Ахрар аш-Шам» есть ряд сомнений по поводу предлагаемого соглашения и связанных с ним переговоров. Более подробно свою позицию группировка обещает изложить «в надлежащее время».

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Ранее в четверг, 29 декабря, президент России Владимир Путин заявил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры.

Отряды вооруженной сирийской оппозиции пообещали присоединиться к общенациональному перемирию, предложенному Россией и Турцией.

Предполагается, что, если удастся достичь устойчивого перемирия, представители сирийского правительства и оппозиция начнут в Астане политические обсуждения урегулирования конфликта, а гарантами мирного процесса выступят Москва и Анкара.

В то же время ранее стало известно, что «Ахрар аш-Шам» выражает резкое недовольство тем, что Москва желает исключить удерживаемый ею анклав Восточная Гута под Дамаском из соглашения о прекращении огня. «Преждевременно говорить о шансах на успех. Русский враг по-прежнему не имеет четкой позиции и повторяет требования режима», — заявил один из лидеров группировки Мунир ас-Саял. По его мнению, переговоры бесполезны, если конечная их цель заключается не в том, чтобы положить конец правлению сирийского президента Башара Асада.