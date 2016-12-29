Путин и Асад оценили договоренности по перемирию в Сирии

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в телефонном разговоре обсудили договоренности о перемирии в республике. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля в четверг, 29 декабря.

«Дана высокая оценка достигнутым при посредничестве России и Турции договоренностям о прекращении огня и переходе к политическому процессу. Сирийский лидер выразил готовность к их соблюдению», — говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что, по мнению обеих сторон, «запуск в Астане переговоров по сирийскому мирному урегулированию явился бы важным шагом на пути окончательного разрешения кризиса».

Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры. Отряды вооруженной сирийской оппозиции сообщили, что готовы присоединиться к общенациональному перемирию, предложенному Россией и Турцией.

Предполагается, что если удастся достичь устойчивого перемирия, представители правительства Сирии и оппозиция начнут в Астане политические обсуждения урегулирования конфликта, а гарантами мирного процесса выступят Москва и Анкара.