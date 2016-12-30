В сирийской оппозиции рассказали о состоятельности перемирия

Всеобъемлющее сирийское перемирие в целом стабильно и не нарушается. Об этом, как сообщает Reuters, заявили в расположенной в Лондоне Сирийской обсерватории по правам человека и в группировке «Джейш аль-Наср».

«Ночью было несколько перестрелок, но сегодня все прекратилось. Пока ситуация хорошая», — цитирует агентство представителя оппозиционной группировки. Как отмечают наблюдатели, в ночь на 30 декабря действительно было несколько локальных столкновений на границах провинций Идлиб и Хама, однако они быстро сошли на нет.

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Ранее в четверг, 29 декабря, президент России Владимир Путин заявил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры.

Отряды вооруженной сирийской оппозиции пообещали присоединиться к общенациональному перемирию, предложенному Россией и Турцией.

Предполагается, что, если удастся достичь устойчивого прекращения огня, представители сирийского правительства и оппозиция начнут в Астане политические обсуждения урегулирования конфликта, а гарантами мирного процесса выступят Москва и Анкара.