Путин обсудил с Эрдоганом перемирие в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предстоящий режим прекращения огня в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля в четверг, 29 декабря.

«Выражено удовлетворение достигнутыми при посредничестве России и Турции договоренностями между сирийским правительством и так называемой умеренной оппозицией о прекращении боевых действий на всей территории Сирии и переходе к политическому урегулированию», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран договорились укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом. Они также отметили в ходе беседы, что перемирие не распространяется на террористов, в том числе на членов организации «Исламское государство» (запрещена в России).

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Договоренность о режиме прекращения огня — успех России, Сирии, Ирана и Турции, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. «Это несомненный успех как дипломатии, так и военнослужащих России. Мы этот успех разделяем с нашими коллегами из Ирана, Сирии, которые, как и мы, вели борьбу с международным терроризмом. К этому успеху можно отнести и коллег из Турции», — сказал депутат Национальной службе новостей (НСН).

Ранее в четверг Путин заявил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры. Российский лидер отметил, что «соглашения хрупкие и требуют особого внимания, терпения». Режим перемирия начнется с 30 декабря.

Он также согласился с предложением министерства обороны о сокращении группировки российских войск в Сирии.

На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил главе государства об окончании военной операции в Алеппо. 22 декабря стало известно, что колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточных кварталов города.