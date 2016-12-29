Эксперт усомнился в плане разделения Сирии на зоны влияния

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает нежизнеспособным план разделения Сирии на зоны влияния. Такую точку зрения он озвучил в интервью Национальной службе новостей (НСН).

«Предполагается, что Россия и Иран будут контролировать территории [президента Арабской Республики] Башара Асада, Турция — северо-запад. Северо-восточную территорию хотят взять под контроль сирийские курды. Получится ли у них это, неизвестно. Я считаю такое разделение нереальным», — отметил эксперт.

По его мнению, это желание отодвинуть американцев, договориться и прекратить войну. «Но это будет лишь временное перемирие, которое потом перейдет в войну», — добавил Багдасаров.

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О том, что Россия, Иран и Турция могут заключить сделку о разделении Сирии на неофициальные зоны влияния, сообщило 28 декабря агентство Reuters со ссылкой на источники. При этом, согласно разрабатываемому плану, Асад останется у власти по меньшей мере на несколько лет — до следующих президентских выборов.

Ранее в тот же день появилась информация о том, что Анкара и Москва достигли договоренности о всеобъемлющем перемирии в Сирии. Отмечалось, что если данное соглашение будет реализовано, представители сирийских властей и оппозиции при содействии России и Турции начнут в Астане переговоры по политическому урегулированию конфликта.

Как в четверг, 29 декабря, передает ТАСС, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара стремится установить режим прекращения огня в Сирии до наступления нового года. Он подтвердил, что затем в казахстанской столице начнутся мирные переговоры, однако, по его словам, Турция не собирается вести диалог с Асадом. Чавушоглу добавил, что Турция и Россия а течение дня продолжат работать над соглашением о перемирии.