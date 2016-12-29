Члены Совфеда и евродепутаты обсудили с Асадом перемирие в Сирии

Группа российских сенаторов и депутатов Европарламента обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом предстоящий режим прекращения огня в республике. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает ТАСС.

«Соглашение важнейшее, по общей оценке», — подчеркнул сенатор. По его словам, сирийский лидер поддерживает усилия России и других стран по достижению перемирия между участниками конфликта.

Косачев отметил, что в делегацию Европарламента вошли три депутата, «представляющие три крупнейшие политгруппы: народников, социалистов и либералов». Кто, помимо него, вошел в состав группы от Совфеда, он не уточнил.

Материалы по теме Между Пальмирой и не Пальмирой Что делать сирийской армии после штурма Алеппо

Ранее в четверг президент России Владимир Путин заявил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры. Российский лидер отметил, что «соглашения хрупкие и требуют особого внимания, терпения».

Путин также согласился с предложением министерства обороны о сокращении группировки российских войск в Сирии.

На прошлой неделе глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил главе государства об окончании военной операции в Алеппо. 22 декабря стало известно, что колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточных кварталов города.