СМИ узнали об ударах российской авиации по маршруту поставок нефти в Сирии

Портал Al Masdar сообщил, что российские воздушно-космические силы в субботу, 31 декабря, нанесли удары по маршруту поставок нефти, который использует группировка «Исламское государство».

Маршрут связывает восточную часть провинции Хомс и провинцию Ракка. Российские самолеты начали наносить удары в 04:30 по московскому времени и продолжали операцию в течение шести часов. Затем, утверждает портал, они направились к западным окрестностям Пальмиры.

По словам военного источника, атакам подверглись позиции ИГ в богатых углеводородами населенных пунктах Сухана и Арак (оба расположены в провинции Хомс). В результате были уничтожены несколько транспортных средств, которые должны были направиться в Ракку.

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«ВКС России постоянно следит за этим нефтяным маршрутом в центральной Сирии, чтобы убедиться, что боевики ИГ не в состоянии транспортировать ресурсы в северную часть страны», — отмечает Al Masdar.

Ранее в декабре была достигнута договоренность о перемирии в Сирии. Армия и семь вооруженных группировок согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории республики с полуночи 30 декабря. Гарантами перемирия выступают Россия и Турция. Соглашение исключает террористические организации ИГ и «Джабхат ан-Нусра» (обе запрещены в России). Группировки, которые отказались прекратить боевые действия, будут переведены в разряд террористических.