Российский генерал заявил о создании новой системы ПВО

Генерал-майор Попов: Новая система ПВО нужна для борьбы с дронами

Новая система противовоздушной обороны (ПВО) создается для борьбы с беспилотниками, поскольку силы для перехвата баллистических и крылатых ракет у России есть. Детали о работе российского оружия раскрыл заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с MK.RU.

«Сейчас будет создаваться и совершенствоваться ПВО для "мелюзги", как дроны, которые действительно являются проблемой. И мы этим сейчас будем активно заниматься», — рассказал Попов.

По его словам, Россия усилит силы противовоздушные обороны по всем необходимым направлениям.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что в России создается принципиально новая система противовоздушной обороны для борьбы с атаками украинских дронов. Так, новые силы ПВО будут состоять из эшелонированных мобильных огневых групп, которые смогут работать на разных высотах.