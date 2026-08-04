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16:39, 4 августа 2026Россия

Российский генерал заявил о создании новой системы ПВО

Генерал-майор Попов: Новая система ПВО нужна для борьбы с дронами
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Новая система противовоздушной обороны (ПВО) создается для борьбы с беспилотниками, поскольку силы для перехвата баллистических и крылатых ракет у России есть. Детали о работе российского оружия раскрыл заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с MK.RU.

«Сейчас будет создаваться и совершенствоваться ПВО для "мелюзги", как дроны, которые действительно являются проблемой. И мы этим сейчас будем активно заниматься», — рассказал Попов.

По его словам, Россия усилит силы противовоздушные обороны по всем необходимым направлениям.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что в России создается принципиально новая система противовоздушной обороны для борьбы с атаками украинских дронов. Так, новые силы ПВО будут состоять из эшелонированных мобильных огневых групп, которые смогут работать на разных высотах.

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