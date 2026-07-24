В Германии прокомментировали встречу Рубио с Лавровым

Welt: Встреча Рубио и Лаврова в Маниле была попыткой наладить контакт по Украине

Прошедшая в Маниле встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио стала попыткой сторон наладить контакт по Украине. Такую точку зрения высказал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся сейчас в Киеве.

«Я думаю, что все это было не чем иным, как попыткой оценить текущую позицию другой стороны и понять, стоит ли садиться за стол переговоров сейчас, может ли что-то из этого получиться, могут ли они действительно приблизить к миру», — сказал он.

Однако, как отметил журналист, США сейчас все больше склоняются к позиции Киева, что может осложнить поиск решения.

Лавров и Рубио провели встречу в столице Филиппин Маниле на полях саммита АСЕАН в четверг, 23 июля. Она продлилась около 35 минут. В ходе переговоров глава МИД России довел до Рубио информацию о реальном положении дел на линии боевого соприкосновения.