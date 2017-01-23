Турецкие военные объявили об уничтожении 65 исламистов

Вооруженные силы Турции заявили об уничтожении 65 боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает Reuters.

Еще несколько десятков ранены. Все эти потери, по турецким данным, террористы понесли во время боев за город Аль-Баб на севере Сирии во время совместной операции ВС Турции и отрядов Сирийской свободной армии (ССА). О собственных потерях турецкие военные не сообщили.

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Бои на подступах к Аль-Бабу начались пять месяцев назад. Турецким войскам и их союзникам из ССА до сих пор не удалось взять город, несмотря на большие потери, которые, по турецким данным, несут исламисты. По подсчетам Генштаба Турции, число погибших боевиков ИГ уже превысило 500 человек. Свои потери турки оценивают в 19 человек, точное число потерь ССА неизвестно. ИГ, в свою очередь, сообщило об уничтожении 10 турецких танков «Леопард».

Наступление на Аль-Баб осуществляется в рамках операции «Щит Евфрата», которую подразделения турецкой армии и части ССА проводят с 24 августа прошлого года. Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от экстремистов ИГ и бойцов курдского ополчения и создание зон безопасности.