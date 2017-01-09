Турецкие военные заявили об уничтожении 48 исламистов

Турецкие военные за воскресенье, 8 января, уничтожили 48 боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление пресс-службы Вооруженных сил Турции.

Как следует из текста документа, исламисты были ликвидированы в результате совместных действий сухопутных войск и ВВС. Самолеты также уничтожили 23 укрепленные позиции боевиков, говорится в заявлении.

28 декабря Турция заявила об уничтожении под Аль-Бабом 44 боевиков ИГ, еще 117 террористов получили ранения. За два дня до этого пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что за время последних боев под Эль-Бабом турецкие военные и союзные им отряды Сирийской свободной армии (ССА) уничтожили 226 исламистов.

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Тяжелые бои за Аль-Баб продолжаются уже несколько недель. Турецкие войска и их союзники из Сирийской свободной армии (ССА) пытаются окружить населенный пункт. К настоящему моменту обе стороны сообщили о крупных потерях противника: турецкие военные объявили о сотнях убитых исламистов, а ИГ заявило о том, что боевикам удалось подбить 10 турецких танков «Леопард». 22 декабря Анкара признала гибель 14 своих военнослужащих.

Наступление на Аль-Баб осуществляется в рамках операции «Щит Евфрата», которую подразделения турецкой армии и части ССА проводят с 24 августа этого года. Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от экстремистов ИГ и бойцов курдского ополчения и создание зон безопасности.

