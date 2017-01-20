Пять турецких солдат погибли в боях под Аль-Бабом

В боях под сирийским городом Аль-Баб погибли пять турецких солдат. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны Турции.

Еще девять человек получили ранения. Как следует из комментария турецких военных, рядом с ними взлетел на воздух заминированный автомобиль со смертником за рулем. Инцидент произошел возле деревни Суфлания, в районе, который перед тем интенсивно бомбила турецкая авиация.

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Тяжелые бои на подступах к Аль-Бабу идут уже четыре с лишним месяца. Турецкие войска и их союзники из Сирийской свободной армии (ССА) пытаются окружить населенный пункт. К настоящему моменту обе стороны сообщили о крупных потерях противника: турецкие военные объявили о сотнях убитых исламистов, а ИГ заявило о том, что боевикам удалось подбить 10 турецких танков «Леопард». 22 декабря Анкара признала гибель 14 своих военнослужащих.

Наступление на Аль-Баб осуществляется в рамках операции «Щит Евфрата», которую подразделения турецкой армии и части ССА проводят с 24 августа этого года. Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от экстремистов ИГ и бойцов курдского ополчения и создание зон безопасности.

