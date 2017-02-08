Турецкая армия объявила о захвате ключевых высот вокруг Аль-Баба

Турецкие военные заявили, что бойцам Сирийской свободной армии (ССА) при поддержке турецких сил удалось взять под контроль ключевые высоты вокруг города Аль-Баб. Об этом сообщает Reuters.

По данным Анкары, они уже вышли на западную окраину Аль-Баба и даже захватили несколько домов. «Во время наступления ночью с 7 на 8 февраля оборона "Исламского государства" была взломана, — пояснил официальный представитель ССА. — В эти минуты наступление продолжается».

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За время боев от ударов авиации, артобстрелов и огня стрелкового оружия погибли 58 боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Потери турецких войск составили два человека убитыми и 15 легко ранеными, данных по ССА военные не приводят.

«Операция по установлению контроля над Аль-Бабом будет завершена в самое ближайшее время, — пообещал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. — За последние дни наш спецназ и ССА достигли серьезных успехов». По словам министра, следующей целью турецких военных и союзных им сирийцев станет Ракка — столица ИГ.

Наступление турецкой армии и союзных ей частей (ССА) на Аль-Баб началось пять месяцев назад. Бои на подступах к городу идут уже более двух месяцев, однако турецким военным и их союзникам до сих пор так и не удалось его взять. При этом Анкара регулярно сообщает о больших потерях исламистов — как утверждает Турция, они потеряли уже более 700 человек.