В Турции сообщили о нейтрализации 51 боевика ИГ в Сирии

Вооруженные силы Турции за минувшие сутки ликвидировали, ранили и взяли в плен 51 боевика террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом в четверг, 2 февраля, сообщает Генштаб Турции, передает Hürriyet Daily News.

Где конкретно проходила операция, не уточняется. Однако, как отмечает издание со ссылкой на заявление представителей Свободной сирийской армии, в последнее время турецкие военные сосредоточены на вытеснении боевиков ИГ из города Аль-Баб и его окрестностей.

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Сообщается также, что турецкие ВВС нанесли удары по 85 объектам ИГ. «Уничтожены 83 здания, которые боевики "Исламского государства" использовали как укрытия, 10 заминированных автомобилей, два склада с оружием, две пушки», — говорится в сообщении Генштаба, оказавшемся в распоряжении агентства ТАСС.

Бои на подступах к Аль-Бабу начались пять месяцев назад. Турецким войскам и их союзникам из Сирийской свободной армии до сих пор не удалось взять город, несмотря на большие потери, которые, по турецким данным, несут исламисты. По подсчетам Генштаба Турции, число погибших боевиков ИГ уже превысило 500 человек.

Наступление на Аль-Баб осуществляется в рамках операции «Щит Евфрата», которую подразделения турецкой армии и части ССА проводят с 24 августа прошлого года. Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от экстремистов ИГ и бойцов курдского ополчения и создание зон безопасности.