Эрдоган и Трамп договорились сотрудничать под Аль-Бабом и Раккой

Президент Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп договорились о сотрудничестве при наступлении на сирийские города Аль-Баб и Ракка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в окружении турецкого лидера.

По информации агентства, в телефонном разговоре, состоявшемся ночью с 7 на 8 февраля, главы государств обсудили создание «зоны безопасности» в Сирии, миграционный кризис и вопросы борьбы с терроризмом.

Материалы по теме Под знаком Трампа Российские эксперты о том, что ждет страну и мир в новом году

Сообщается также, что Эрдоган убеждал Трампа отказаться от поддержки сирийских курдов, которых в Анкаре считают террористами. Этот вопрос будет обсуждаться в рамках визита директора ЦРУ Майка Помпео в Турцию, который состоится в четверг, 9 февраля. Кроме того, ожидается, что стороны затронут проблему экстрадиции проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации путча в июле 2016 года.

Ранее в сообщении Белого дома указывалось, что Трамп подтвердил, что Турция является стратегическим партнером США и союзником по НАТО, отметил «общую приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах» для обеих стран и заявил, что приветствует вклад Анкары в борьбу против «Исламского государства».

Эрдоган и другие высокопоставленные турецкие чиновники неоднократно выражали недовольство тем, что США оказывает

помощь деньгами, оружием и военными советниками сирийским курдам, ведущим борьбу против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Анкару возмутило, что американцы, помогая курдам, отказываются при этом прикрывать с воздуха турецких военных и их союзников из Сирийской свободной армии, штурмующих занятый ИГ город Аль-Баб, хотя Турция является союзником США по НАТО.