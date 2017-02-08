Трамп заверил Эрдогана в союзнической поддержке

Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил, что Турция является стратегическим партнером США и союзником по НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома.

Также Трамп отметил «общую приверженность борьбе с терроризмом во всех его формах» для обеих стран.

Кроме того, президент США заявил, что приветствует вклад Турции в борьбу против «Исламского государства».

Группировка «Исламское государство» в России отнесена к террористическим, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.