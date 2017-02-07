Климкин назвал классным телефонный разговор Порошенко и Трампа

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что разговор президента страны Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа был классным. Об этом во вторник, 7 февраля он сказал в эфире телеканала ICTV, видео выступления доступно на YouTube (с 19-й минуты).

Глава МИД отметил, что присутствовал во время телефонного общения глав государств. «Этот разговор был классный по тональности, атмосфере. Мне важно, как понимают друг друга президенты», — заявил Климкин.

По его словам, Трамп был отлично проинформирован о том, что происходит, в том числе в районе Авдеевки, и задавал «очень четкие вопросы»: что происходит, почему именно сейчас, в каком объеме, какое влияние это оказывает. «Глубина этих вопросов и желание понять, что реально происходит, и помочь, для меня были очень хорошим признаком», — добавил он.

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Телефонный разговор Порошенко и Трампа состоялся в ночь на 5 февраля. Пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко сообщил, что беседа длилась более часа, главы государств обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между странами, а также ситуацию в Донбассе.

Это уже второй телефонный разговор политиков. В ноябре 2016 года Порошенко поздравил Трампа с победой на выборах в США.

В ноябре 2016 года СМИ напомнили о резких и оскорбительных высказываниях ряда киевских политиков в отношении Трампа. В частности, глава МВД Арсен Аваков называл республиканца опасным маргиналом. Бывший премьер-министр Арсений Яценюк обвинял его в том, что он бросает вызов свободному миру, цивилизованному порядку и международному праву. Депутат Верховной Рады Вадим Денисенко называл Трампа «идиотом, который говорит что угодно, дабы угадать настроения толпы».