Порошенко поведал об удовольствии от грядущей встречи с Трампом

Украинский лидер Петр Порошенко в интервью The Wall Street Journal выразил надежду на то, что он встретится с будущим президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в феврале.

«Для меня это будет большим удовольствием», — сказал глава государства, находящийся на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По мнению Порошенко, основывающегося на впечатлениях от телефонного разговора с Трампом, встреча с американским политиком будет эффективной.

17 января украинский президент заявил, что договорился провести эту встречу сразу после вступления Трампа в должность. Конкретных сроков или дат он тогда не называл. «Я был одним из первых мировых лидеров, которому позвонил Трамп сразу после выборов», — отмечал Порошенко.

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В середине ноября политики поговорили по телефону. В ходе диалога президент Украины поздравил миллиардера с победой на выборах в США и отметил важность продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

В ноябре 2016 года СМИ напомнили о резких и оскорбительных высказываниях ряда киевских политиков в отношении Трампа. В частности, глава МВД Арсен Аваков называл республиканца опасным маргиналом. Бывший премьер-министр Арсений Яценюк обвинял его в том, что он бросает вызов свободному миру, цивилизованному порядку и международному праву. Депутат Верховной Рады Вадим Денисенко называл Трампа «идиотом, который говорит что угодно, дабы угадать настроения толпы».