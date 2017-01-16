Порошенко понадеялся на эффективное сотрудничество с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассчитывает на эффективное сотрудничество с администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал во время брифинга в Киеве, передает телеканал «112 Украина».

«Я хотел бы выразить слова искренней благодарности за советы, за помощь хорошему другу, вице-президенту [Джо] Байдену и нынешней администрации США. И очень рассчитываем на преемственность в нашей совместной работе со стороны новой администрации США», — отметил Порошенко.

28 декабря 2016-го замглавы администрации украинского лидера Константин Елисеев сообщил, что встреча Порошенко с Трампом может состояться в феврале.

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В середине ноября политики поговорили по телефону. В ходе диалога президент Украины поздравил миллиардера с победой на выборах в США и отметил важность продолжения поддержки Киева со стороны Вашингтона в «противодействие российской агрессии». Собеседники договорились о продолжении контактов, в том числе о проведении двусторонней встречи. Кроме того, Порошенко пригласил Трампа осуществить визит на Украину в удобное время.

9 ноября СМИ напомнили о резких и оскорбительных высказываниях ряда киевских политиков в отношении Трампа. В частности, глава МВД Арсен Аваков называл республиканца опасным маргиналом. Бывший премьер-министр Арсений Яценюк обвинял его в том, что он бросает вызов свободному миру, цивилизованному порядку и международному праву. Депутат Верховной Рады Вадим Денисенко называл Трампа «идиотом, который говорит что угодно, дабы угадать настроения толпы».