Байден сравнил евроинтеграцию Украины с полетом на Луну

Вице-президент США Джо Байден сравнил евроинтеграцию Украины и проведение в стране демократических реформ с полетом космонавтов на Луну. Об этом он сказал в понедельник, 16 января, в ходе визита в Киев, передает портал «Апостроф».

«Следующий год будет очень сложным. Год, который покажет результат. Джон Кеннеди когда-то сказал о полете на Луну: "Мы не можем это откладывать". Я считаю, что украинцы не могут и не хотят откладывать создание нового демократического государства», — заявил Байден.

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Он призвал украинцев не снижать накала борьбы при построении демократического общества. «Продолжайте демонстрировать свою приверженность верховенству права, продолжайте бороться с коррупцией, настаивайте на прозрачности. Расследуйте и преследуйте чиновников, которые разбазаривают бюджетные средства», — сказал вице-президент США.

Байден также выразил мнение, что Россия использует коррупцию в качестве рычага давления на Украину, чтобы страна оставалась уязвимой и зависимой.

Политик прилетел в Киев утром 16 января. У него запланирована встреча с президентом Украины Петром Порошенко, после нее состоятся украинско-американские переговоры в расширенном составе.

Вице-президент в уходящей администрации президента США Барака Обамы курировал украинское направление в политике Вашингтона. Ранее он выступал за бомбардировки бывшей Югославии, поддержал военное вторжение в Ирак, по окончании грузино-югоосетинского конфликта обещал Грузии финансовую помощь в размере 1 миллиарда долларов. Байден также активно поддерживал санкции против России, введенные из-за украинского кризиса.