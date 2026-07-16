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11:24, 16 июля 2026Мир

Вэнс сделал неожиданное признание об одном провале администрации Трампа

Вэнс: Администрация Трампа допустила ошибки с публикацией файлов по делу Эпштейна
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Jim Vondruska / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа допустила серьезные ошибки с публикацией документов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. С такой оценкой деятельности Белого дома выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова передает Politico.

«Я говорю это совершенно откровенно: да, мы действительно напортачили с коммуникацией по делу Эпштейна, как это только что и произошло. Но считаю ли я, что мы напортачили с коммуникацией потому, что пытались что-то скрыть? Нет», — заявил Вэнс.

По словам вице-президента, Белый дом полностью провалил стратегию взаимодействия с общественностью и прессой, сначала чрезмерно завысив ожидания от публикации документов Эпштейна, а затем столкнувшись с тем, что обнародованные документы практически не содержат новой информации. Вэнс отметил, что им следовало опубликовать всю имеющуюся информацию в самом начале и не затягивать процесс.

Ранее расследование CNN установило, что в опубликованных Министерством юстиции США документах по делу американского финансиста не хватает около сотни важных документов, включая интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес Дональда Трампа.

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