21:43, 25 февраля 2026

В материалах дела Эпштейна не нашли сотни важных документов

В материалах дела Эпштейна не нашли сотни важных документов
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Kylie Cooper / Reuters

В опубликованных материалах дела покойного миллиардера Джеффри Эпштейна не хватает около сотни важных документов, включая интервью женщины, которая озвучивала обвинения в адрес президента США Дональда Трампа. К такому выводу пришли журналисты CNN.

Расследование CNN установило, что в опубликованных Минюстом материалах дела нет более 90 интервью.

Среди них и три интервью женщины, которая утверждала, что испытала сексуальные злоупотребления со стороны Эпштейна с 13-летнего возраста, и также обвиняла в сексуальных домогательствах Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Джеффри Эпштейн годами пытался встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить финансовые рынки. Однако финансист-педофил все же отказался от встречи с главой России.

