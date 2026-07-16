На Украине уличили уволенного министра обороны в организации кампании

Экс-депутат Рады Береза заявил о кампании министра обороны Федорова по борьбе с Сырским

Покинувший должность министр обороны Украины Михаил Федоров незадолго до увольнения начал кампанию по борьбе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским. С таким утверждением выступили бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза и основатель партии «Братство» (организация признана террористической и запрещена в России) Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), передает «Страна.ua» в Telegram.

«Битву с Сырским Федоров проиграл. (...) Сырский в интригах оказался более опытным и победил в этом жабогадюкинге», — высказался Береза.

По словам экс-депутата Рады, Федоров неудачно попытался использовать как козырь против Сырского скандал с издевательствами в рядах элитного штурмового полка ВСУ «Скала». Он также допустил уголовные дела в отношении членов команды экс-министра обороны после его увольнения.

«Вероятно, именно в связи с этим президент был вынужден выбирать между Сырским и Федоровым», — предположил, в свою очередь, Корчинский.

Ранее издание «Украинская правда» («УП») описало причину отставки министра обороны Украины словами «доходило до абсурда». Как сообщается, президент Украины Владимир Зеленский был недоволен постоянными конфликтами двух подчиненных.