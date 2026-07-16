Лось напал на женщину

В США испуганный лось покалечил женщину на лесной тропе

В США испуганный лось напал на 67-летнюю женщину, гулявшую по лесной тропе. Об этом сообщает The Denver Post.

По данным пожарной службы, инцидент произошел утром в понедельник, 13 июля, на тропе Forest Service Road 505, недалеко от города Нидерланд, штат Колорадо. Животное, по словам спасателей, испугалось приближения женщины и набросилось на нее. Уточняется, что пострадавшая не помнит деталей произошедшего, поэтому точные обстоятельства нападения остаются неизвестными.

Женщину с легкими травмами доставили в больницу на машине скорой помощи. Пожарный Чарли Шмидтман отметил, что подобные инциденты в этом районе происходят примерно раз в год. Тропа, где произошло нападение, находится рядом с местом, где лоси появляются довольно часто.

Службы дикой природы Колорадо напоминают, что лоси склонны защищать свою территорию и потомство, особенно если застать их врасплох. Они могут воспринимать людей и собак как угрозу, поэтому при встрече с ними важно сохранять дистанцию.

Ранее сообщалось, что женщина в США едва не стала жертвой лосихи во время лесной прогулки с собакой. Животное попыталось затоптать американку, однако она выжила.