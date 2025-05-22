Лосиха попыталась затоптать женщину с собакой

В США агрессивная лосиха напала на женщину с собакой

Женщина в США едва не стала жертвой лосихи во время лесной прогулки с собакой. Об этом сообщает Alaska Public Media.

Инцидент произошел в пятницу, 16 мая, в городе Анкоридж, штат Аляска. Женщина гуляла с собакой в парке Кинкейд на севере города. Внезапно в зарослях появилась лосиха с лосенком и напала на женщину и ее пса. Животное попыталось затоптать американку, однако она выжила.

Приехавшие на вызов парамедики диагностировали у женщины перелом ребра. Собака также получила несколько переломов. Текущее состояние пострадавших неизвестно. Специалисты считают, что лосиха проявила агрессию, поскольку защищала потомство.

Кори Станторф, биолог из Департамента рыболовства и охоты Аляски, пояснил, что в регионе ежегодно фиксируют около шести подобных нападений. Весной лосихи, недавно родившие детенышей, особенно агрессивны. «Как все матери, они яростно защищают детенышей», — отметил эксперт. Станторф предупредил, что сохатые часто появляются в городских парках Анкориджа. Особенно опасны извилистые тропы, где можно неожиданно столкнуться с животным. Велосипедистам и бегунам Станторф рекомендует передвигаться группами, шуметь и на время отказаться от наушников.

При нападении биолог советует бежать зигзагами и прятаться за деревьями. Если лось сбил с ног — нужно защищать голову и не двигаться, пока животное не уйдет.

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