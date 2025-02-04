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16:54, 4 февраля 2025Из жизни

Мужчина вернулся домой после пожара и нашел в подвале огромного медведя

NBC News: В Лос-Анджелесе мужчина нашел у себя дома 238-килограммового медведя
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: CBS News

В Лос-Анджелесе, США, 238-килограммовый медведь занял подвал мужчины, эвакуировавшегося из-за пожара. Об этом пишет NBC News.

Сами Арбид вернулся в свой дом после того, как пожар «Итон» закончился, и нашел там огромного медведя. Предполагается, что зверь испугался огня и решил использовать подвал Арбида как укрытие.

Мужчина выяснил, что его соседи знали о медведе. Они даже дали хищнику кличку: кто-то называл его Берри, а кто-то — Виктором. Арбид хотел получить доступ к своему подвалу: там находилась система подача газа в дом, которую нужно было включить, поэтому обратился к Департаменту рыболовства и дикой природы штата Калифорния. Его сотрудники установили ловушку в подвале, но медведь игнорировал ее.

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Тогда работники департамента решили выманить зверя из подвала лакомствами: курицей-гриль, сардинами в томатном соусе, яблоками и арахисовым маслом. «Они устроили для него пир», — рассказал Арбид. Медведь оправдал ожидания сотрудников департамента и вышел из дома за едой. Его тут же поймали и вернули в лес. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в США житель штата Пенсильвания выстрелил в медведя, который набросился на его соседа. «Медведя жаль, потому что они не так уж часто нас беспокоят. Но случается всякое», — прокомментировал случившееся мужчина, на которого и напал хищник.

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