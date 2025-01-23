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05:00, 23 января 2025Из жизни

Мужчина спас соседа от медведя и попал на видео

В США мужчина застрелил медведя, который набросился на его соседа
Никита Савин
Никита Савин

В США житель штата Пенсильвания выстрелил в медведя, который набросился на его соседа. Происшествие попало на видео, опубликованное телеканалом WJAC-TV.

Инцидент произошел в боро Джим-Торп в воскресенье, 19 января. Эндрю Нейрер направлялся пешком в магазин, когда заметил черного медведя, сидевшего среди деревьев у дороги. Мужчина рассказал, что попытался тихо обойти зверя, но тот бросился на него.

На кадрах, записанных камерой наружного наблюдения, видно, как медведь преследует Нейрера, а потом атакует и валит на землю. Нападение увидел сосед пострадавшего и выстрелил в зверя. «Все могло бы закончиться намного хуже. К счастью, он (сосед) выстрелил в медведя и спас меня. Медведя жаль, потому что они не так уж часто нас беспокоят. Но случается всякое», — прокомментировал Нейрер случившееся.

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В охотничьем комитете Пенсильвании заявили, что черные медведи обычно неконфликтны и в штате фиксируют не более одного-двух инцидентов с их участием за год. Тушу медведя отправят в лабораторию, чтобы проверить на бешенство.

Ранее в Индии медведь-людоед растерзал двоих мужчин. Позже зверь набросился на егерей и попал на видео.

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