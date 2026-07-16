Россиян предостерегли от снятия стресса алкоголем

Эндокринолог Мисникова: Алкоголь ослабляет способность справляться со стрессом

Эндокринолог Инна Мисникова предостерегла от снятия стресса с помощью алкоголя. Такое предупреждение она сделала россиянам в своем Telegram-канале.

Как пояснила Мисникова, алкоголь является депрессантом центральной нервной системы. Он действительно способен временно приглушить чувство тревоги и ослабить стресс, однако при повторном употреблении спиртных напитков головной мозг начинает «лениться».

«Спиртное буквально ослабляет нашу способность справляться со стрессом самостоятельно. Со временем мозг адаптируется. Это приводит к тому, что для достижения того же самого эффекта расслабления человеку приходится выпивать все чаще и увеличивать количество алкоголя», — написала доктор.

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