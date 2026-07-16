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Забота о себе
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11:33, 16 июля 2026Забота о себе

Россиян предостерегли от снятия стресса алкоголем

Эндокринолог Мисникова: Алкоголь ослабляет способность справляться со стрессом
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stenko Vlad / Shutterstock / Fotodom  

Эндокринолог Инна Мисникова предостерегла от снятия стресса с помощью алкоголя. Такое предупреждение она сделала россиянам в своем Telegram-канале.

Как пояснила Мисникова, алкоголь является депрессантом центральной нервной системы. Он действительно способен временно приглушить чувство тревоги и ослабить стресс, однако при повторном употреблении спиртных напитков головной мозг начинает «лениться».

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«Спиртное буквально ослабляет нашу способность справляться со стрессом самостоятельно. Со временем мозг адаптируется. Это приводит к тому, что для достижения того же самого эффекта расслабления человеку приходится выпивать все чаще и увеличивать количество алкоголя», — написала доктор.

Ранее нарколог Андрей Тюрин объяснил, к чему приводит употребление пива в жару. По его словам, такая привычка может довести человека до реанимации.

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