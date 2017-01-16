Байден прилетел в Киев на встречу с Порошенко

Вице-президент США Джо Байден прилетел в Киев на встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает пресс-служба украинского лидера.

«По завершении встречи состоятся украинско-американские переговоры в расширенном составе, по результатам которых запланированы заявления президента Украины и вице-президента США для представителей средств массовой информации», — говорится в сообщении.

В декабре 2016-го Байден заявил о готовности принять участие в очередных президентских выборах в стране в 2020 году. «Да, я собираюсь снова участвовать в этом. Я не могу ничего не делать. Я давно усвоил, что судьба странным образом вмешивается в [мою] жизнь», — сказал Байден, отвечая на вопрос, не является ли его высказывание шуткой.

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Байден, вице-президент в уходящей администрации президента Барака Обамы, трижды в своей карьере участвовал или заявлял о желании принять участие в президентских выборах (в 1988, 2004 и 2008 годах). В 1973-м стал сенатором от штата Дэлавер в возрасте 30 лет — минимально возможном для избрания на этот пост.

Будучи вице-президентом, Байден курировал украинское направление в политике Вашингтона. Ранее он выступал за бомбардировки бывшей Югославии, поддержал военное вторжение США в Ирак, по окончании грузино-югоосетинского конфликта обещал Грузии финансовую помощь в размере 1 миллиарда долларов. Он также активно поддерживал санкции против России, введенные из-за украинского кризиса.