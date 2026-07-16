В России вырос средний размер выданного потребкредита

НБКИ: Средний размер потребкредита в июне вырос почти до 188 тысяч рублей

В июне 2026 года средний размер потребительского кредита в России составил 187,7 тысячи рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Достигнутый результат оказался на 7,9 процента выше, чем в мае, и на 5,4 процента выше относительно первого летнего месяца 2025 года.

Самый большой средний размер выданных потребительских займов зафиксировали в Москве (317,5 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (274,6 тысячи рублей). Для Московской области этот показатель составил 253,9 тысячи рублей, а для Тюменской — 224,5 тысячи рублей.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в последние десять месяцев средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 150-190 тысяч рублей.

«При этом и аппетит к риску у банков, и спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне. Поэтому при одобрении таких ссуд банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем», — пояснил он.

По информации Объединенного кредитного бюро, в июне российские банки выдали 1,34 миллиона кредитных карт, что сравнимо с майским и апрельским результатом. Общий лимит по кредитам вырос до 163,83 миллиарда рублей, а средний лимит по карте увеличился до 122 тысяч.