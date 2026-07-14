Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:30, 14 июля 2026Экономика

Выдача кредитных карт в России перестала расти

«Ъ»: Объем выдачи кредитных карт в России в июне не вырос по сравнению с маем
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам июня российские банки выдали 1,34 миллиона кредитных карт, что сравнимо с майским и апрельским результатом. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) пишет «Коммерсантъ».

Общий лимит по кредитам вырос за месяц на три процента, до 163,83 миллиарда рублей, а средний лимит по карте увеличился на три тысячи рублей, до 122 тысяч. Полная стоимость кредита (ПСК) в июне упала на один процентный пункт, до 50,5 процента.

В общей сложности за первое полугодие в России было выдано 7,5 миллиона кредиток, что на 10 процентов больше, чем годом ранее, но на четыре процента меньше, чем в предыдущем полугодии.

Как указывают представители банков, стагнация рынка прямо связана с макропруденциальной политикой Центробанка, то есть с ограничениями по кредитным картам и возобновляемым кредитным линиям. Кроме того, привлекательность продукта в последнее время заметно снизилась, потому что для сохранения доходности кредитные организации уменьшили сроки льготного периода до 55 дней и увеличили процентные ставки до 50-60 процентов годовых.

Эксперты не исключают, что до конца года выдача карт сохранится на текущем уровне или даже сократится. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов указал, что к такому выводу приводит рост кредитного риска на фоне общей закредитованности, жесткое регулирование, структурный дефицит ликвидности.

Ранее сообщалось, что в апреле средний размер лимита по новым кредитным картам сократился на 8,5 процента в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу
    Торговый партнер России резко сократил закупки нефти
    Россиянам предсказали ставки по вкладам к началу осени
    Стало известно о склонении российских подростков к псевдорелигии под видом кружков
    Тигр растерзал пастуха
    Одна страна вышла из «коалиции желающих» по Украине
    Ставший мемом футболист Холанд потратил более 100 тысяч рублей на сувенирные чучела
    Популярность аниме на фронте объяснили
    Объявлена дата начала производства обновленного внедорожника Lada
    Названы чаще всего вызывающие изжогу продукты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok