Выдача кредитных карт в России перестала расти

«Ъ»: Объем выдачи кредитных карт в России в июне не вырос по сравнению с маем

По итогам июня российские банки выдали 1,34 миллиона кредитных карт, что сравнимо с майским и апрельским результатом. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) пишет «Коммерсантъ».

Общий лимит по кредитам вырос за месяц на три процента, до 163,83 миллиарда рублей, а средний лимит по карте увеличился на три тысячи рублей, до 122 тысяч. Полная стоимость кредита (ПСК) в июне упала на один процентный пункт, до 50,5 процента.

В общей сложности за первое полугодие в России было выдано 7,5 миллиона кредиток, что на 10 процентов больше, чем годом ранее, но на четыре процента меньше, чем в предыдущем полугодии.

Как указывают представители банков, стагнация рынка прямо связана с макропруденциальной политикой Центробанка, то есть с ограничениями по кредитным картам и возобновляемым кредитным линиям. Кроме того, привлекательность продукта в последнее время заметно снизилась, потому что для сохранения доходности кредитные организации уменьшили сроки льготного периода до 55 дней и увеличили процентные ставки до 50-60 процентов годовых.

Эксперты не исключают, что до конца года выдача карт сохранится на текущем уровне или даже сократится. Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов указал, что к такому выводу приводит рост кредитного риска на фоне общей закредитованности, жесткое регулирование, структурный дефицит ликвидности.

Ранее сообщалось, что в апреле средний размер лимита по новым кредитным картам сократился на 8,5 процента в сравнении с тем же периодом прошлого года.