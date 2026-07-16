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11:36, 16 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Отставку министра обороны Украины признали выгодной для России

Политолог Дудчак назвал отставку главы Минобороны Украины Федорова выгодной России
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Уличные акции в поддержку отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова — это технология цветных революций в облегченном виде, а сама отставка связана с перераспределением финансовых потоков, считает политолог Александр Дудчак. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал эту отставку выгодной для России.

«На Украине никто бесплатно на Майдан не ходит. И вот это очередная технология вывода на Майдан — технология цветных революций в облегченном виде. В данном случае она просто говорит о том, что ценный был кадр Федоров. Я думаю, в первую очередь для американцев его замена вызвала недовольство. Он на своем месте очень эффективно отрабатывал их интересы: использование искусственного интеллекта, дронов, новых систем ведения боя и всей логистики, связанной в одно целое от передовой до производства», — пояснил политолог.

По его словам, отставка связана прежде всего с перераспределением финансовых потоков. Федоров, уточнил специалист, слишком рьяно взялся за тендеры — компании, связанные с ним, стабильно выигрывали и получали средства.

«Это возмущало многих, в том числе главкома ВСУ Александра Сырского, чьи требования о поставках определенных видов вооружений не выполнялись, а Федоров отвечал, что все поставляется как надо, просто военные не умеют этим пользоваться <…> Вся эта суета пауков в банке нас вполне устраивает. То, что убрали Федорова, — позитивное событие на фоне всего этого дурдома, который сейчас происходит на Украине», — добавил Дудчак.

Ранее на Украине зазвучали призывы выйти на митинги против отставки министра обороны страны Михаила Федорова. Акции анонсировались на утро 16 июля в Киеве, а также во Львове. В призывах люди проводят параллель с прошлогодней «революцией на картонках» в защиту Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

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