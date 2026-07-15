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23:43, 15 июля 2026Бывший СССР

На Украине анонсировали митинги

В Киеве и Львове анонсировали митинги против отставки министра обороны Федорова 16 июля
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетМинобороны

Фото: Alina Smutko / Reuters

На Украине зазвучали призывы выйти на митинги против отставки министра обороны страны Михаила Федорова. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Акции анонсируются на утро 16 июля в Киеве, а также во Львове. В призывах люди проводят параллель с прошлогодней «революцией на картонках» в защиту Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В свою очередь, депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отмечает, что у украинской власти появилась «традиция своими эгоистическими решениями приводить к митингам».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Михаила Федорова в провале реформы ТЦК (территориальные центры комплектования; аналог военкомата).

Сам же Федоров, комментируя свою отставку, заявил, что не успел внести «здравый смысл» в Минобороны Украины.

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