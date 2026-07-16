Отец Агутина рассказал о состоянии критиковавшей СВО Варум

Николай Агутин: Певица Анжелика Варум полностью сосредоточена на творчестве

Певец Николай Агутин заявил, что супруга его сына Леонида Агутина певица Анжелика Варум полностью сосредоточена на творчестве. Его слова приводит «Абзац».

«Ее творческое состояние буквально струится», — сообщил Николай Агутин. Он добавил, что Варум примет участие в концерте мужа на стадионе «Лужники», запланированном на 18 июля.

Как отмечает издание, Варум долгое время не выступала в России. В 2022 году певица опубликовала пост с критикой специальной военной операции (СВО), но впоследствии его удалила, как и ее супруг Леонид Агутин. Сообщается также, что артистка отказалась от концертов в Крыму из-за риска попадания в санкционные списки.

Ранее стало известно, что Леонид Агутин заработает почти 900 миллионов рублей за три выступления в течение лета. Самый потенциально прибыльный концерт Агутина состоится в Москве 18 июля, в случае аншлага выручка составит 696 миллионов рублей.