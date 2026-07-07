Агутин заработает сотни миллионов рублей за три концерта

Ura.ru: Певец Леонид Агутин заработает до 900 миллионов рублей за три летних концерта

Заслуженный артист России Леонид Агутин заработает почти 900 миллионов рублей за три выступления в течение лета. Об этом пишет издание Ura.ru.

По информации источника, один из намеченных концертов уже прошел 4 июля. Всего организаторы продали билетов на сумму 114,6 миллиона рублей. Отмечается, что самый потенциально прибыльный концерт Агутина запланирован на 18 июля и пройдет в Москве. Общая сумма, потраченная зрителями на билеты на данный момент, составляет 666,9 миллиона рублей. В случае аншлага выручка составит 696 миллионов.

Также исполнитель хита «Остров» планирует выступить в Сочи 25 июля. На это выступление певца уже продано билетов на 62,9 миллиона, а максимальная сумма от продажи может составить 78 миллионов. Таким образом, суммарная выручка за три концерта, при условии заполненных зрительных залов, будет равна 896,4 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Агутин владеет в Соединенных Штатах тремя квартирами и двумя домами. У музыканта есть квартира площадью 300 квадратных метров в элитном жилищном комплексе с видом на Атлантический океан, квартира в Санни-Айлс-Бич, а также апартаменты в Trump Towers стоимостью 1,5 миллиона долларов.