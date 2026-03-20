Стало известно о недвижимости Агутина за рубежом

Недвижимость Леонида Агутина в США оценили в $ 9–10 млн

Заслуженный артист России Леонид Агутин владеет в Соединенных Штатах тремя квартирами и двумя домами. О зарубежной недвижимости певца пишет «Звездач».

За океаном у Агутина есть квартира площадью 300 квадратных метров в элитном жилищном комплексе с видом на Атлантический океан. Жилплощадь артист приобрел в «десятых». Тогда покупка обошлась Агутину в миллион долларов, сейчас же стоимость объекта повысилась по крайней мере до 2,3 миллиона долларов. Еще одна квартира Агутина располагается в Санни-Айлс-Бич. На 170 квадратных метрах там разместились три спальни и три ванных, из панорамных окон квартиры открывается вид на океан. Эту жилплощадь исполнитель сдает в аренду примерно за семь тысяч долларов в месяц. Кроме того, в собственности у Агутина апартаменты в Trump Towers стоимостью 1,5 миллиона долларов.

Есть в инвестиционном портфеле певца и дома. Один находится в Помпано-Бич — это двухэтажный дом площадью 320 «квадратов» с бассейном, террасой и собственным причалом. По сегодняшним меркам, дом стоит около 3,6 миллиона долларов. Помимо него, Агутин владеет таунхаусом в пригороде Майами стоимостью 479 тысяч долларов. В целом вся американская недвижимость знаменитости оценивается в 9-10 миллионов долларов. Вдобавок Агутин вместе с супругой, певицей Анжеликой Варум, помогли обзавестись жильем в Америке и дочери. Теперь Елизавета-Мария Варум-Агутина — обладательница квартиры в Лос-Анджелесе.

В Москве у Агутина также немало жилья. Прописан он в «сталинке» в районе Хамовники, там у артиста целых три квартиры, метражом в 55, 73 и 115 «квадратов», которые объединены в одно двухуровневое пространство. На сегодняшний день такая квартира может стоить порядка 160 миллионов рублей. Владеет исполнитель и жилплощадью в элитном ЖК на Мичуринском проспекте. Квартира занимает 123 квадратных метра, а с учетом текущих цен стоить она может около 75-80 миллионов рублей. Также у звездных супругов есть двухэтажный коттедж площадью 400 «квадратов» в Крекшино. На первом этаже там обустроены гостиная, столовая, кухня и игровая зона, на втором — спальни. Во дворе оборудованы бассейн и барбекю-зона, на участке раскинулся фруктовый сад. По подсчетам издания, этот дом мог обойтись звездному семейству в 60 миллионов рублей.

