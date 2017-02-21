Турецкие военные сообщили об уничтожении 44 боевиков ИГ

Турецкие военные уничтожили на территории Сирии за сутки 44 боевика террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на данные генерального штаба турецких вооруженных сил.

По объектам ИГ было нанесено 109 ударов с земли и воздуха. В каких регионах были осуществлены бомбардировки, не уточняется.

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Наиболее ожесточенные бои на протяжении нескольких месяцев шли в окрестностях города Аль-Баб. 16 февраля турецкие СМИ рассказали об освобождении этого населенного пункта от боевиков ИГ, однако в то же время приходили сообщения о продолжении в городе уличных боев.

Турция более полугода проводит на территории Сирии операцию «Щит Евфрата». Основная заявленная цель миссии — уничтожение на сопредельных территориях боевиков ИГ и освобождение занятых ими населенных пунктов. Кроме того, перед военными была поставлена задача по вытеснению из приграничных районов курдских отрядов ополчения и создание на этих территориях зоны безопасности.