Турецкие СМИ сообщили об освобождении сирийского Аль-Баба от боевиков ИГ

Операция по освобождению сирийского города Аль-Баб от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) завершена. Об этом сообщает Daily Sabah со ссылкой на заявление начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции Хулуси Акара.

По словам военачальника, в настоящее время саперы проводят разминирование в отдельных кварталах города.

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В свою очередь Anadolu сообщает о продолжении уличных боев. По данным агентства, в результате 20 ударов, нанесенных самолетами ВВС Турции за сутки, были уничтожены 15 боевиков, ряд зданий, два штаба, два склада с оружием и заминированный автомобиль террористов.

14 февраля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Свободная сирийская армия (ССА) захватила основную часть территории Аль-Баба.

Бои за этот город продолжаются уже полгода. Освобождение северных территорий Сирии осуществляется формированиями ССА при поддержке турецкой армии в рамках операции «Щит Евфрата». Главными задачами миссии является освобождение приграничных территорий от отрядов боевиков ИГ и бойцов курдского ополчения, а также создание приграничной зоны безопасности.