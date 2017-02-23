Генштаб Турции объявил об освобождении сирийского города Аль-Баб от ИГ

Турецкие войска и отряды сирийской оппозиции установили контроль над городом Аль-Баб в Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

Бойцы Сирийской свободной армии, которые при поддержке турецких военных полностью очистили город от боевиков ИГ, приступили к операции по разминированию.

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Как сообщил один из полевых командиров ССА Ахмед аль-Шахаби, силы оппозиции полностью контролируют Аль-Баб. Продвижение отрядов оппозиции затрудняют мины, установленные террористами.

Операция по очистке города от ИГ началась после того, как ВС Турции и силы оппозиции освободили районы между Аазазом и Джераблусом.

В окрестностях города Аль-Баб на протяжении последних нескольких месяцев шли ожесточенные бои. Первоначально об освобождении населенного пункта было объявлено 16 февраля, однако бои продолжались и после этого.

Турция более полугода проводит на территории Сирии операцию «Щит Евфрата». Ее основная заявленная цель — уничтожение на сопредельных территориях боевиков ИГ и освобождение занятых ими населенных пунктов. Также перед военными была поставлена задача по вытеснению из приграничных районов курдских отрядов ополчения и создание на этих территориях зоны безопасности.

В России «Исламское государство» (ИГ) включено в список террористических организаций, за участие в деятельности которых предусмотрена уголовная ответственность.