Путин поблагодарил Назарбаева за организацию переговоров по Сирии

Президент России Владимир Путин поблагодарил казахстанского лидера Нурсултана Назарбаева за организацию и проведение в Астане международной встречи по Сирии. Об этом он заявил во время телефонного разговора, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля в субботу, 28 января.

«С обеих сторон подчеркнуто, что удалось придать серьезный импульс обеспечению мирного урегулирования сирийского конфликта», — отмечается в документе.

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В Астане 23-24 января прошли переговоры делегаций вооруженной оппозиции и сирийского правительства при посредничестве России и Турции. Одним из важнейших результатов встречи стало то, что представителей официального Дамаска и оппозиции удалось усадить за стол переговоров, хотя прямой контакт между ними так и не состоялся. Помимо этого, Москва, Тегеран и Анкара договорились о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением перемирия в Сирии.

Во время переговоров российская делегация передала представителям вооруженной сирийской оппозиции предложения о поправках в Конституцию САР. Позднее сообщалось, что власти Сирии отвергли несколько пунктов в российском проекте конституции. В настоящее время в Сирии действует конституция, принятая в 2012 году.