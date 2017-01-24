Россия, Иран и Турция договорились о механизме контроля за перемирием в Сирии

Россия, Иран и Турция на встрече в Астане договорились создать трехсторонний механизм контроля за соблюдением перемирия в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Как следует из совместного заявления, которое зачитал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов, этот орган «будет следить и обеспечивать полное соблюдение режима прекращения огня, предотвращать любые провокации и определять модальности режима прекращения огня».

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В свою очередь, сирийская оппозиция выразила надежду на прекращение боевых действий благодаря дальнейшей роли России в урегулировании конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы делегации оппозиции Мухаммеда Аллуша.

«Мы надеемся и хотим, чтобы Россия и дальше играла позитивную роль в деле установления мира, а также в поддержке реального справедливого политического процесса, целью которого стало бы урегулирование в Сирии, — отметил он. — Мы приветствуем, что Россия переходит от прямой роли в боевых действиях к роли гаранта, который имеет влияние на Иран и Сирию. Для нас это позитивное событие на пути к урегулированию».

Ранее сообщалось, что ни представители оппозиции, ни делегаты сирийского правительства не намерены подписывать итоговое коммюнике.

Двухдневные переговоры начались в столице Казахстана 23 января. В них принимают участие представители официального Дамаска, вооруженной сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана и ООН. Основные вопросы, которые предстоит обсудить в ходе встречи, — укрепление режима прекращения огня и продвижение политического переговорного процесса для организации встречи в Женеве 8 февраля.