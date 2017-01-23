Представитель России рассказал об итогах первого дня межсирийских переговоров

Первый день межсирийских переговоров в Астане был успешным. Об этом, как передает РИА Новости, заявил на пресс-конференции глава делегации России Александр Лаврентьев.

«Несмотря на то что первоначально накал страстей был достаточно высок, но все-таки стороны продемонстрировали разумный подход, постарались в конце концов избежать каких-то действий, которые могли бы поставить на грань, привести к срыву данного очень важного, как мы считаем, мероприятия международного звучания», — рассказал он.

При этом, по словам Лаврентьева, уровень недоверия со стороны сирийской вооруженной оппозиции на переговорах в Астане по Сирии сошел на нет, они поняли, что Россия является надежным партнером.

В то же время свести делегации властей Сирии и оппозиции для непосредственно прямых переговоров не удалось. «Несмотря на то что нам не удалось обеспечить непосредственно прямых переговоров между двумя сирийскими делегациями в рамках этого форума в одной комнате, тем не менее примечательно, что они были на открытии, смотрели друг другу в глаза, выслушали приветствия, выслушали заявления, которые были сказаны им», — заявил Лаврентьев.

Несогласованными вопросами на переговорах по Сирии, по его словам, остаются вопросы режима прекращения боевых действий, размежевания с террористическими организациями и совместной борьбы с терроризмом.

В понедельник, 23 января, в Астане стартовали двухдневные переговоры по Сирии с участием официального Дамаска, вооруженной сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана, а также ООН. Встреча началась с пленарного заседания. После этого стороны перешли к дискуссиям. Переговоры возобновятся в 10:00 по местному времени (7:00 мск).

Главные вопросы, которые предстоит решить в ходе встречи, — укрепление режима прекращения огня и продвижение политического переговорного процесса для организации встречи в Женеве 8 февраля.