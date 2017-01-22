Названа главная цель переговоров по Сирии в Астане

Главной целью переговоров по Сирии, которые пройдут в Астане 23-24 января, является подтверждение соглашений о перемирии от 29 декабря. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к предстоящей встрече источник.

«Речь пойдет о подтверждении договоренностей о перемирии. Предварительная работа с этой целью уже проведена», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что обсуждение новых инициатив не стоит в повестке переговоров.

Участие в переговорах подтвердили семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, Россия, Турция, Иран, США и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Почти все делегации кроме представительства САР уже прибыли в Казахстан. Делегация правительства Сирии ожидается в воскресенье.

По данным МИД Казахстана, начало переговоров запланировано на 13:00 (10:00 по московскому времени) 23 января. Завершится встреча ориентировочно 24 января в 13:00. Переговоры пройдут в гостинице Rixos President Astana за закрытыми дверями.